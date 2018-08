Spalletti, multa da 10mila euro per insulti all'arbitro a fine gara

"Solo normali discussioni". Luciano Spalletti le aveva derubricate così, eppure era evidente che il tecnico dell'Inter non avesse digerito le decisioni dell'arbitro Mariani e dei suoi collaboratori durante la sfida contro il Sassuolo, non tanto per il rigore assegnato ai neroverdi dopo il contatto Miranda-Di Francesco ma per quello negato ai nerazzurri dopo il presunto fallo di Magnanelli su Asamoah: così, stando al comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo, Spalletti ha insultato Mariani a fine gara beccandosi una ammenda di 10 mula euro. "Al termine della gara - si legge nel provvedimento - si è avvicinato al direttore di gara e ha proferito espressioni gravemente offensive nei confronti del medesimo".



Nessuna sanzione, invece, per Daniele De Rossi e il Papu Gomez, gli unici due capitani che hanno infranto il nuovo regolamento della Lega sulla fascia di capitano. I giocatori di Roma e Atalanta ne hanno indossata una personalizzata, ma non c'è traccia di provvedimenti disciplinari nei loro confronti da parte del giudice sportivo.