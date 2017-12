Spalletti: "Mi sento sul divano di casa in mezzo a tanti interisti"

"Mi sento sul divano di casa in mezzo a tanti interisti". Al Corporate Hospitality Christmas Cheers Luciano Spalletti carica ancora di più, se possibile, l'Inter: "Il merito di questo inizio è solo dei calciatori, perché la palla ruzzola in campo e devi prendere quella, e a quello ci pensano loro. L'hashtag #senzatregua è contagioso? Io voglio coinvolgere e non gestire, anche domenica chi ha giocato si è sentito a proprio agio con i tifosi al proprio fianco, coinvolto".



"Il vero leader sta bene nel gruppo, fa quello normale in gruppo ma quando c'è una situazione decisiva esce fuori e dice... questa la risolvo io" aggiunge poi il tecnico elogiando Miranda, ospite insieme all'allenatore dell'evento dedicato a una parte dei supporter nerazzurri. Il difensore rientrerà a Torino contro la Juventus dopo la squalifica: "C'è tanta euforia, dimostriamo che siamo un gruppo forte. I leader in campo non hanno bisogno di urlare, ma devono motivare con l'esempio".