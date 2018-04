Spalletti-Mazzarri, il retroscena: "C'hai c..." "Questo è matto"

La prolungata stretta di mano tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri al termine di Torino-Inter è nata da presupposti piuttosto coloriti tra i due allenatori toscani. Secondo Tuttosport il nerazzurro si sarebbe arrabbiato della scarsa disponiblità del collega a salutarlo, il granata invece sostiene che Spalletti gli abbia detto "C'hai avuto un c..." scherzando su pali e traverse colpite dall'Inter con Mazzarri che avrebbe risposto infastidito: "Ma questo è matto".



Una volta in sala stampa, l'allenatore interista avrebbe di nuovo cercato Mazzarri (senza fortuna) apostrofandolo "Ohi Mazzarrino, che c’hai sempre paura della tua ombra" e il tecnico del Toro avrebbe prontamente risposto "Io sono un toro maremmano, con me, tu toscano di collina, a braccio di ferro perdi sempre".