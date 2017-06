Spalletti: "Io sono l'Inter: ecco cosa devono pensare i giocatori"

"Questo gruppo ha tanti valori, ma poi ognuno ritiene di aver fatto il suo e come collettivo non funziona". La sintesi del lavoro che aspetta Luciano Spalletti all'Inter è racchiusa più o meno in queste parole. Lo ha detto durante la conferenza di presentazione, lo fa capire ogni volta che parla della sua nuova squadra. "Squadra", appunto. Quello che forse i nerazzurri in questi ultimi anni non sono mai stati. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal tecnico a La Gazzetta dello Sport.



"Chi vuol lavorare con me deve sentirsi convinto. Anzi, deve sentirsi l’Inter, non un calciatore dell’Inter. Altrimenti è inutile parlare di senso di appartenenza. I ragazzi non devono pensare ‘Io sono Candreva o Murillo, giocatore dell’Inter’, bensì ‘Io sono l’Inter!’. Bisogna avere a mente la grande storia di questo club".



"Essere costretti prima a vendere qualche complicazione la può dare ma non perché rischiamo di perdere grandi giocatori, ma perché due paroline a questo gruppo le vogliamo dire. A seconda di chi esce, poi, cambiano alcuni obiettivi. Qualcosa dovremo fare per forza. Di sicuro prenderemo due difensori. Borja Valero? può essere sia play basso che trequartista. Non sarà un incursore alla Nainggolan ma ha carattere da vendere. E sa essere leader. Un paio così ci servono".



"Voglio vedere subito un po' di cazzimma negli incontri contro le big in amichevole, nei quali rischi sberloni anche per via della non perfetta condizione fisica. La Champions? Abbiamo l'obbligo di sentirlo come obiettivo minimo. Voglio guardare i miei negli occhi e capire come reagiscono alle sollecitazioni".