Spalletti: "Inter, servono giocate pazzesche"

"Dobbiamo essere esigenti verso noi stessi. Questo ci obbliga a non abbassare la guardia e ad avere velocità superiore. Abbiamo fatto molte cose fatte bene. Bisogna essere poi così pignoli da saper usare il decimo del secondo e del centimetro". Luciano Spalletti non è mai banale e bisogna imparare a leggere bene tra le righe. Alla vigilia di Benevento-Inter il tecnico nerazzurro spiega come e in che cosa la sua squadra può ancora migliorare, partendo dai 16 punti in classifica, solo due meno di Juve e Napoli.



"Non mi dà fastidio la definizione di fortunati. Abbiamo avuto un comportamento corretto sulla ricerca della strada. La fortuna va dalla parte di chi è convinto di fare le cose giuste. Noi secondo me stiamo facendo le cose giuste. Dobbiamo alzare la nostra creatività, la nostra fantasia in alcune giocate. Il calcio è una passione pazzesca e ha bisogno di intuizioni pazzesche, di giocate pazzesche, in questo dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto se si parla di Inter. Il percorso è tracciato, ma io sto cercando velocità di esecuzione e di pensiero. Siamo ancora abituati a toccare una volta di più la palla, a ragionare singolarmente anziché come gruppo, come squadra, come banda"



"Icardi? Non vedo un calciatore che sta attraversando un periodo difficile, in questa ricerca di essere continui abbiamo avuto delle pause, ma fa parte di questo processo. Si è visto il lavoro per la squadra, come la corsa di Icardi che vale anche più di un gol. A lui chiedo di venire di più incontro perché ne trae giovamento, agli altri di andare a verticalizzate più spesso, dandogli anche una palla non pulitissima, lui anche dai rifiuti tira fuori qualcosa".