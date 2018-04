Spalletti: "Inter, mi piaci più di prima. Icardi? Rizzoli disse altro"

I fari sono sul Torino, ma Luciano Spalletti, tre giorni dopo il derby, trova il modo e il tempo di parlare anche di Icardi. Non degli errori sotto porta ("Quando capita di sbagliare gol non vado a metterci il dito dentro, rimarcare i difetti non ti dà meriti, evidenziare le belle cose sì invece"), ma della rete segnata e annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico: "Ricordo bene nella riunione di gennaio cosa disse Rizzoli - spiega il tecnico dell'Inter - Parla di un margine di tolleranza di centimetri dove vogliamo che prevalga la decisione del campo. Per me valgono quelle parole li, non commento e non discuto nulla… Se però devo porre l’attenzione, lo faccio sul fuorigioco fischiato prima a Mauro, dove è un metro dentro il gioco. Ma dobbiamo far si che i risultati dipendano da noi e non da altri". La stoccatina è lanciata.



"È dall'inizio dell'anno che le partite sono difficili, ostiche, poi se parliamo del Torino, personalmente ho sempre avuto difficoltà ad incontrarlo. Sono abituati per tradizione a lottare, quindi bisognerà subito entrare nell’ordine di idee di quello che dovremo affrontare per portare a casa il risultato. Mazzarri mi sembra in un momento dove è alla ricerca del miglior atteggiamento tattico da proporre. Sa il fatto suo”



"Ora la squadra mi piace più di prima. Mi piaceva anche prima, ma ora mi trovo meglio, mi dà gioia lavorare con questo gruppo. Ora siamo una squadra totale, nel modo di fare, nelle potenzialità che può ambire a fare qualcosa di importante migliorando la propria performance. Il blocco? Non succederà di nuovo, come dicevamo l’altro giorno, quando tu trovi la cura sai cosa non dovrai fare. I giocatori stessi hanno trovato la risposta al periodo duro, hanno dimostrato di avere un carattere tosto, non hanno perso la bussola, sono rimasti col timone in mano, provando di volta in volta fino a trovare la virata giusta. Gli inserimenti dei centrocampisti, a livello tecnico, darebbero ulteriore forza alla fase offensiva. Dobbiamo avere quella forza di riuscire a metter da parte chiunque voglia mettersi in mezzo nella volata Champions. Continueremo a ragionare così".