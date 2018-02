Spalletti: "Inter eccezionale. Brozovic? Così si autoesclude"

Luciano Spalletti si gode il ritorno al successo della sua Inter. Ecco le dichiarazioni principali del tecnico a Premium Sport.



"D'Ambrosio aveva il braccio attaccato al corpo, gli arbitri ci hanno spiegato che così non è rigore in una riunione. Oggi i ragazzi hanno giocato una grandissima partita, secondo me sono stati bravissimi. Vai in vantaggio, succede un infortunio, considerando il momento non era facile, siamo stati eccezionali, giocando una ripresa perfetta. Vero, abbiamo perso dei palloni troppo timidi ma grandi tiri in porta non ne abbiamo subiti, abbiamo creato almeno tre occasioni oltre ai gol segnati".



"Karamoh ha fatto davvero bene, ha strappi importantissimi, fatti di velocità e tecnica, poi ha delle pause e diventa difficile se si perde l'equilibrio. Ha fatto un gran gol di sinistro che non è il suo piede, oggi la vittoria è merito suo. Brozovic? Quello che va fuori dalle regole, si autoesclude, non sono io a punirlo. Magari era nervosetto quando ha applaudito i tifosi, ma non in segno irrispettoso, poi rivedrò meglio l'episodio".



"Abbiamo provato a far giocare quelli con più qualità, con Perisic mezzala sinistra che sarà il suo futuro ruolo. Bisogna vedere se si riesce a tenere l'equilibrio, dopo un po' abbiamo perso le distanze. Io devo lavorare meglio: se ad inizio anno abbiamo fatto in un certo modo e ora no, qualcosa non va"