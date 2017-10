Spalletti: "Inter, devi essere orgogliosa: non si guarisce in un giorno"

Luciano Spalletti si gode la vittoria sofferta dell'Inter a Benevento: ecco le sue dichiarazioni a Premium Sport dopo il 2-1.



"In alto si sta bene, la squadra deve essere orgogliosa di quello che ha fatto. Nessuno ci ha regalato niente, è tutto meritato. Era fondamentale partire bene. Per lunghi tratti si sono viste belle giocate, poi è chiaro che dobbiamo migliorare"



"Calo di concentrazione? Veniamo da questi campionati qui, non si può guarire in un giorno. Ci sono momenti in cui non riusciamo a dare seguito alla tigna e al carattere, ricadiamo in piccole banalità. Ma oggi c'è da fare i complimenti: i ragazzi hanno obbligato la partita a prendere una direzione e hanno comandato il gioco. Poi è meglio non prendere quel 2-1, ma c'è da acquisire una mentalità"



"Brozovic trequartista? Ho cinque giocatori che si possono equivalere e li ruoto. Il fatto è più o meno abbiano funzionato tutti è il valore maggiore. Pronti per il derby? L'Inter è pronta per qualsiasi partita. Abbiamo sbagliato qualche palla troppo facile e qualche gol, ma è umano. Si è visto anche un calo di atteggiamento, ma se questa squadra è arrivata a 30 punti dalla Champions, qualcosa deve mettere a posto. In alcuni momenti facciamo, in altri non riusciamo a essere così continui. Ma siamo sulla strada buona"