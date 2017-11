Spalletti: "Inter con personalità, io non sono Mourinho"

Proseguire la marcia nelle zone altissime della classifica. Questo l'obiettivo dell'Inter di Spalletti, attesa dal lunch match di domenica contro il Torino in un San Siro che si preannuncia quasi tutto esaurito.



"A noi fa piacere che ci siano tutti i tifosi - spiega Spalletti -. Ci fa enormemente comodo averli a spingere la squadra. E' un'altra dimostrazione di fiducia che ci danno. Dobbiamo trarre da queste dimostrazioni ulteriori vantaggi".



"Abbiamo a che fare con una squadra che ha personalità, è vero. In alcune partite abbiamo fatto quel che dovevamo sia come gioco che come scelte individuali. Anche quando la squadra è andata in difficoltà abbiamo ragionato come blocco. Sarà fondamentale anche contro il Torino, perché contro di loro al di là del carattere dell'allenatore si ha la sensazione di giocare contro i muscoli della storia di questo club"



"Ambizioni scudetto? Non ci siamo ancora arrivati. Dobbiamo puntare ad essere stabilmente tra le prime quattro e poi vediamo. Eder accanto a Icardi? Finora abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, ci sono tutti i segnali che sia così, non vedo perché stravolgere. I miei meriti? Ho fatto quello che dovevo fare da allenatore dell'Inter, non ho distribuito le qualità ai miei calciatori: io non sono ai livelli di Mourinho per quello che ha vinto e per la sua storia. L'unica cosa uguale all'Inter del Triplete sono i nostri fantastici tifosi, i nostri special 73mila.



"Mercato? Se non ci fosse a gennaio brinderemmo, non vogliamo cambiare niente. Poi, certo, lo vedono che siamo in pochi e non siamo in grado di fare follie, qualcosa è cambiato ma non al punto tale da buttare il cappello per aria dalla felicità".