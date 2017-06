Spalletti: "In coppa ci siamo riposati, non ho tempo per Blind"

Dopo il brutto pareggio in Europa League con l'Austria Vienna, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di battere il Palermo: "Sarà una partita insidiosa - ha detto Spalletti in conferenza stampa - loro giocano meglio in trasferta. De Zerbi è un allenatore promettente e forte. Zamparini sa sempre scegliere i buoni tecnici e li sa rendere anche più forti caratterialmente".

In casa Roma in questi giorni ha tenuto banco il caso Strootman, tornato acciaccato dal doppio impegno con l'Olanda: "Le parole di Blind (il tecnico orange aveva definito Spalletti un "frustrato" ndr)? Ha ragione lui... Non ho tempo da perdere con queste cose. Strootman è disponibile - ha detto l'allenatore giallorosso facendo anche una panoramica sulla situazione degli infortunati - Ieri si è allenato e ha fatto bene, ma la sua convocazione va pensata in maniera corretta. Rudiger ha giocato con la Primavera e segnato. Ora deve recuperare e non verrà convocato. Mercoledì sarà pronto. Peres, Mario Rui e Perotti proseguono la riabilitazione. Seck non sappiamo quando sarà pronto. Vermaelen dà risposte positive".

In chiusura qualche battuta sulle difficoltà europee della Roma, che negli ultimi cinque anni ha vinto solo quattro partite in 25 gare: "Però ci è stata spesso perchè l’altro giorno Totti ha fatto la centesima partita in Europa - ha detto Spalletti - E’ stata brava a crearsi lo spazio dentro questa competizione, non è facile. Se i dati sono questi sicuramente dobbiamo migliorare lo score. In Europa ci siamo e ci vogliamo restare. Vogliamo far bene. Dobbiamo avere visibilità in Europa. Abbiamo sulle spalle il nome della capitale d'Italia. Dobbiamo abituare tutti in giro per il mondo a godere della bellezza della nostra città e dei nostri monumenti facendo ottimi risultati per essere all'altezza".