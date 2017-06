Spalletti: "De Rossi torna capitano, su Totti devo decidere"

E' un Luciano Spalletti più sereno rispetto alle ultime conferenze quello che si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Crotone: "Io vedo miglioramenti importanti - dice - e sono sicuro che quando torneremo a comandare il gioco, stando di più nella metà campo avversaria e partendo meno dal nostro portiere, torneremo la Roma. Dobbiamo anche essere più velenosi in attacco".

Viste le tante partite in pochi giorni, la sfida con i calabresi potrebbe essere l'occasione giusta per fare tirare il fiato ad alcuni giocatori come Salah e Nainggollann: "Certamente gli attaccanti hanno un peso superiore perché se non fanno gol è un problema, ma in questo senso tutti dobbiamo essere un po' più velenosi. Tutti. Non è uno soltanto che deve tirar fuori qualcosa in più. Radja - aggiunge poi Spalletti - è uno di cui difficilmente si fa a meno, ci pensi sempre a lasciarlo fuori, ma potrebbe riposare qualche volta". Poi il capitolo capitano: "Totti? Potrebbe giocare dall'inizio, come sempre, poi farò le mie scelte - dice il tecnico - mentre De Rossi, se giocherà, riavrà la fascia perché sono finite le tre partite senza (causate dall'espulsione contro il Porto ndr)".

Infine una battuta sulla polemica che hanno scatenato le parole di Corvino su Dzeko, accusato di essere un simulatore: "Lui stesso - replica Spalletti - con quello che ha detto sminuisce la bella prestazione della Fiorentina perché se uno rivede gli episodi chiave della partita diventa tutto più chiaro. Su Wyscout basta vedere tutte le qualità di Dzeko e c'è poco da aggiungere"