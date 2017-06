Spalletti: "A Roma non mi sopportano, lo sanno tutti"

"Negli spogliatoi non sono passato, mi sono messo da un lato perché ero dispiaciuto". Luciano Spalletti non l'ha presa benissimo: l'eliminazione della Roma dall'Europa League ha tolto ai giallorossi il primo obiettivo stagionale. Del resto un labiale durante la partita ha tradito il suo nervosismo (avrebbe detto "Che branco di finocchi", poi lui ha negato sostenendo di aver pronunciato il termine 'pinocchi') e quanto ha detto dopo lo ha confermato: "Ci sono dieci momenti in cui rimangono calciatori del Lione per terra. Per me ci vorrebbe il tempo effettivo, poi magari lo faranno tra dieci anni e io non ci sarò più".



Spalletti, poi, spiega di nuovo la storia dell'sms a Pallotta: "Prima di arrivare a Miami (per firmare il contratto l'anno scorso, n.d.r.), mi ha fatto vedere un messaggio dei giornalisti di Roma: 'Se può ancora ripensarci stia attento, perché Spalletti è una persona pericolosa' oppure 'Dategli una mano, mi raccomando'. Io so anche chi gliel'ha mandato. Messaggi minacciosi, una scorrettezz inaudita: lo sanno tutti a Roma che non mi sopportano. E io non sopporto loro. L'anno scorso abbiamo preso 15 punti all'Inter in 18 partite: nessuno che abbia tirato fuori un numero, non si parla mai dei meriti". In conferenza stampa si è sfogato ancora: "Forse sono io che porto sfiga"