Spal, Semplici confermato, Borriello verso l'addio

Leonardo Semplici rimane sulla panchina della Spal anche per la prossima stagione. L'avventura iniziata l'8 dicembre 2014, con 154 partite dirette (due promozioni e la salvezza nell'ultimo torneo di A), proseguirà anche per il campionato 2018-19 con possibilità di prolungamento contrattuale. L'annuncio è arrivato del club estense. "Rimane perché voleva la Spal e non perché gli sono mancate le alternative", puntualizza il dg Davide Vagnati.



La società ha proposto a Semplici il prolungamento fino al 2020. La prossima settimana l'appuntamento per trovare l'intesa economica. L'incontro avuto giovedì tra dirigenti e tecnico ha puntato più sull'aspetto tecnico, che su quello economico. L'intesa si troverà. "Con Semplici abbiamo chiarito alcuni aspetti - ha detto il presidente Mattioli - il confronto è stato tranquillo".



Vicino all'addio, invece, Marco Borriello. L'attaccante non si è mai integrato, giocando poco e male e segnando un solo gol. Ha un altro anno di contratto, ma il club sta trattando con i legali del giocatore per una risoluzione consensuale dell'intesa. La prossima settimana il probabile addio, mentre a Lazzari, uomo mercato giudicato incedibile, sarà proposto un adeguamento dell'ingaggio