Spal, Mattioli: "Semplici resta, a Viviani avrei dato uno scapaccione"

La situazione della Spal si fa sempre più pesante, la panchina di Leonardo Semplici sempre più in bilico. Ma nonostante il 4-0 rimediato in casa dal Milan, il tecnico dovrebbe conservare il proprio posto. Non lo ha garantito, ma lo ha di sicuro fatto capire il presidente Walter Mattioli: "Secondo me continuerà qui - spiega a RMC Sport -. La squadra è col mister e il primo tempo è stato all'altezza delle aspettative. Al mister qualcosa si può sicuramente imputare, ma sono troppi gli episodi e gli errori per dare tutte le colpe all'allenatore".



L'umore di Mattioli è nero: "Dopo un bellissimo primo tempo non mi aspettavo la ripresa che abbiamo visto - spiega -. La posizione in classifica si aggrava sempre di più. Subire gol in apertura sta diventando una caratteristica di questa squadra, continuiamo a commettere errori gravi di sufficienza, è una cosa quasi indescrivibile quello che vedo perché contro il Milan in una sfida così delicata non si può scendere in campo con questa sufficienza. Anche il secondo gol incassato mi è sembrato assurdo. Nella ripresa ho visto dei brutti segnali, siamo sembrati rassegnati, quasi consapevoli della sconfitta".



Semplici, in ogni caso, si sente saldo sulla panchina della Spal: "Ho parlato con il presidente e i dirigenti giusto un minuto - ha detto in conferenza stampa -. Non sono troppo preoccupato, non devo sponsorizzare una mia conferma. Noi stiamo facendo il nostro campionato, siamo in linea con le aspettative e le difficoltà che credevamo di incontrare. Credo ci siano i presupposti per continuare insieme".