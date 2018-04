Spal, Colombarini: "Sembravamo noi la Juventus"

In casa Spal c'è grande entusiasmo dopo lo 0-0 contro la Juventus al Paolo Mazza. Tra i più euforici il patron Simone Colombarini secondo quanto riferisce il portale estense.com: "Per portare via un punto alla Juventus serviva una partita perfetta e abbiamo concesso davvero pochissimo, questo risultato è oro per il morale e per la nostra classifica".



E ancora: "Siamo stati bravissimi a tenere i bianconeri lontani dalla nostra area, vanno elogiati la grinta e lo spirito messi in campo dai ragazzi. Il gruppo è unito ed ha capito che, giocando così, ce la possiamo vedere contro tutti".



Colombarini si sofferma in fine sull'avvio di gara dei suoi: "Nei primi quindici minuti sembravamo noi la Juventus, siamo contenti di aver regalato questa gioia ai tifosi".