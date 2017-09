Spal-Cagliari, Borriello si sfoga sui social

Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 17 Set 2017 alle ore 10:29 PDT

"Insultare me non renderà migliore te". Marco Borriello si sfoga così su Instagram, dopo la sconfitta della sua Spal contro il Cagliari. Evidentemente deve aver letto o sentito, sui social o forse anche dal vivo (dai tifosi sardi arrivati a Ferrara), parole poco gentili nei suoi confronti dopo le polemiche per il suo addio ai rossoblù arrivato come un fulmine a ciel sereno quest'estate.



Il suo messaggio, ovviamente, non ha fermato gli haters, che sul web non mancano mai. E c'è - come fece Giulini - gli ha ricordato il suo interesse per lo stipendio piuttosto che per la maglia. Ai tifosi del Cagliari non è bastato prendersi la rivincita sul campo con il 2-0 firmato Barella-Joao Pedro.