Spal, Borriello scrive ai tifosi: "A gennaio resto qui"

Marco Borriello non si muoverà dalla Spal a gennaio. Dopo le voci delle ultime ore su un possibile cambio di casacca a causa della frattura con i tifosi (che lo avevano fischiato al momento del cambio contro il Verona), ci ha pensato lo stesso attaccante a fare chiarezza con un post su Instagram.



"Mi dispiace molto per quanto accaduto domenica con la curva. il gesto dell’applauso era dettato solo dal nervosismo per la mancanza di risultati della mia Squadra e miei!! Nonostante il periodo difficile,continuo a pensare e ne sono fortemente convinto,che le parole che ho espresso ad agosto quando ho scelto di venire a Ferrara sono assolutamente vere anche adesso: sono convinto che la Spal è in grado di raggiungere la salvezza!!! Resto qui a Gennaio perché questa é la Mia volontà e sento la fiducia della Società, dello Staff Tecnico e non per altri motivi" le parole di Borriello.