Spal, Borriello risponde a Vagnati: "Sono infortunato da dicembre"

Dopo un buon impatto con il mondo Spal, gol alla seconda giornata, Marco Borriello ha perso gradualmente la fiducia di Leonardo Semplici nelle gerarchie giocando sempre meno, fino all'infortunio che lo sta tenendo fermo da fine dicembre.



Nelle scorse ore Davide Vagnati, ds della squadra emiliana, aveva rilasciato dichiarazioni pesanti indirizzate all'attaccante: "Parlo di chi adesso sta sudando per ottenere la salvezza, di chi gioca 95 minuti la domenica, di chi viene allo stadio a incitare i propri compagni pur non giocando mai. Se Borriello deciderà di darci una mano bene, altrimenti faremo a meno di lui come abbiamo fatto fino a questo momento".



Borriello ha quindi voluto replicare su Instagram postando il certificato medico del suo problema alla schiena e il seguente pensiero: "Solo per fare chiarezza, quella che vi mostro è l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto che si sappia la verità onde evitare strumentalizzazioni sulla mia persona. Spero di rientrare in tempo per poter dare il giusto apporto alla squadra per una meritata salvezza".