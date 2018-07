Spal, Borriello rescinde: "Incomprensioni ed infortuni"

L'esperienza di Marco Borriello alla Spal termina dopo una stagione, sedici presenze e un solo gol: è stato lo stesso attaccante a rivelarlo su Instagram con un video-messaggio. "Ho risolto consensualmente il contratto che mi legava per un altro anno alla Spal. Ringrazio Ferrara per l'accoglienza e l'ospitalità. Avrei voluto dare di più, ma alcune incomprensioni unite al mio maledetto infortunio hanno compromesso la mia stagione. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima sfida" le parole della punta che ha appena compiuto 36 anni.