Spal, arriva Borriello: "A Cagliari non avevo più motivazioni"

Marco Borriello saluta il Cagliari e i suoi tifosi con un lungo post su Instagram. L'attaccante ha voluto chiarire i motivi dell'addio al club sardo: nessun litigio con Rastelli come era emerso nelle ultime ore, ma la mancanza di motivazioni alla base della sua scelta: "Non ho sentito più quel fuoco che avevo dentro di me della passata stagione. Ho deciso una settimana fa, dopo la partita contro il palermo, di andare in primis dal direttore sportivo e poi dal presidente per manifestare questa mia voglia di cambiare". Il viaggio della punta continua altrove, e più precisamente alla Spal: ha già firmato un contratto biennale. L'ormai ex Cagliari è pronto per giocare già domani all'Olimpico contro la Lazio.