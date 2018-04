Spal, Antenucci: "Al Leeds Cellino impose di non farmi giocare"

"Hai segnato troppo, non giochi più". Può capitare anche questo nella carriera di un calciatore. Il singolare racconto è di Mirco Antenucci, "con la "c" nel nome", come precisa lui stesso: è il capitano e il leader della Spal alla sua prima stagione da titolare in Serie A e sta provando a trascinarla alla salvezza a suon di gol. Ecco le sue principali dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



"Nel Molise si nasce, ma poi si va via. A Roccavivara sono cresciuto per strada. Io sognavo di fare il calciatore e il primo stadio sono state le vie del mio paesino da meno di mille abitanti. C’era poco traffico e allora tutti a giocare: era bellissimo".



"Zenga mi fece esordire in A col Catania, ma poi le cose non andarono come speravo e cominciai a girare. Quando andai al Leeds avevo 29 anni e non ci pensavo più alla A: un limite caratteriale, certo. Magari ho pagato un po’ l’etichetta di attaccante di categoria, che in fondo non mi spiaceva nemmeno. Forse non credevo tanto in me stesso, ma la realtà è che chi segna tanto in B segna anche in A se gli danno il tempo di giocare".



"Se avessi segnato 12 gol al secondo anno al Leeds, avrei avuto il rinnovo automatico. A dicembre ero già a 8 e allora Cellino, proprietario del club, impose di non farmi più giocare. Riuscii comunque ad arrivare a dieci prima di tornare in Italia. All’inizio alla Spal non giocavo, ma ho creduto nel lavoro e mi sono ritagliato uno spazio importante. Quando in estate sono stati acquistati Borriello e Paloschi, io ho ricevuto un’offerta importante dalla B. Mi sono chiesto se potessi ancora essere importante per la Spal e mi sono risposto di sì. Per fortuna lo sto dimostrando".