Spal, abbonamenti da 400 a 5 mila euro: tifosi in rivolta

Prima grana per la Spal, matricola in Serie A: la società ha presentato la campagna abbonamenti con prezzi giudicati inaccettabili dai tifosi, sia quelli della Curva Ovest abitualmente occupata dagli ultrà, sia sui social network. I prezzi per 18 partite (una diciannovesima è fuori abbonamento e la società comunicherà qualcosa in merito) in curva Ovest sono di 415 euro per i nuovi abbonati e 394 per i "vecchi"; 575 euro la gradinata laterale (546 vecchi abbonati); 810 gradinata laterale (770 vecchi); 900 tribuna bianca (855 vecchi); 1.170 tribuna azzurra (1.112 vecchi); 1.530 tribuna blu (1.454 vecchi); 5.000 euro tribuna vip (4.750 vecchi).



"Lo so, riceveremo delle critiche per il prezzo degli abbonamenti - ha detto il presidente Walter Mattioli - ma il contributo della Lega è il più basso della A". Le critiche, come previsto, sono arrivate comunque: "È con stupore e rammarico che prendiamo atto dei prezzi emessi dalla società per la nuova campagna abbonamenti - si legge nel comunicato della Curva Ovest Otto Settembre - non sono i prezzi che ci erano stati anticipati. Questi prezzi ammazzano letteralmente il movimento di curva sul quale da anni spendiamo tempo, energie e gran parte delle nostre vite. Questo rincato è assolutamente eccessivo, inadeguato e inaspettato tanto più perché, comunque, non sposterà gli equilibri economici del campionato che si andrà ad affrontare, ma, al contrario, sposterà l’equilibrio economico di tanti ragazzi, ragazze e famiglie che da sempre seguono la nostra amata S.P.A.L”.