Spal, abbonamenti al ribasso: il club dà ragione ai tifosi

Il primo giorno di Serie A della Spal porta subito una bella notizia per i tifosi: nel giorno del raduno la società ha deciso che modificherà al ribasso i prezzi degli abbonamenti dopo le proteste della Curva Ovest che aveva giudicato inaccettabile il rincaro dopo la promozione.



"SPAL 2013 srl - si legge nel comunicato - ha preso atto che le aspettative dei tifosi in merito alla nuova campagna abbonamenti 2017/2018 erano diverse rispetto alle valutazioni iniziali della società. In seguito a ciò, SPAL 2013 srl ha computo una serie di riflessioni che hanno portato a privilegiare l’ottimo rapporto avuto con tifoseria e città in questi quattro anni rispetto all’aspetto puramente imprenditoriale, aspetto che il club proseguirà come ogni altra società calcistica professionistica di Serie A. Per queste motivazioni, SPAL 2013 srl ha scelto di compiere diverse variazioni di prezzo relative agli abbonamenti nei settori maggiormente richiesti dai sostenitori spallini. I dettagli sulle nuove scelte societarie saranno illustrati alle 12,30 di sabato 8 luglio presso la Sala Stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” in via Copparo 142 a Ferrara".



Il prezzo di una tessera nel settore Curva Ovest era pari a 394 euro per i vecchi abbonati e 415 per i nuovi e arrivava fino a 5 mila euro per la tribuna vip.