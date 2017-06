Sosa: "Milan, continua così. Che peccato per il Napoli"

José Ernesto Sosa, dopo un inizio di campionato con il freno a mano tirato ("Non ho sofferto in quei momenti, dovevo solo aspettare il momento giusto"), ha guadagnato punti nelle gerarchie di Vincenzo Montella tanto da essere vicino ad un posto da titolare contro la Juventus: "Sarà una partita difficile, lo sappiamo - le parole in esclusiva a Premium Sport -. Non abbiamo mai vinto alla Stadium ma non è un tabù solo per il Milan... Dobbiamo pensare solo a noi stessi e continuare il buon lavoro che stiamo facendo, stando sempre attenti: tutte le partite da qui alla fine saranno importanti".



Contro i bianconeri troverà anche Dybala e Higuain: "Sì, tra noi e loro in campo ci saranno tanti argentini, tanti latini. Chi è più pericoloso tra Paulo e Gonzalo? Scelta difficile, per fortuna nell'Argentina giocano insieme...".



Sosa racconta la scelta di rimanere a gennaio, nonostante l'offerta del Fenerbahce: "Qui ho trovato un club ideale per me e la mia famiglia, non dico che era un sogno - ma solo perché lo dicono tutti - ma sin da piccolo ho sempre voluto indossare questa maglia".



Infine, due parole sugli ex compagni del Napoli eliminati in Champions League: "Io tifo sempre le squadre dove sono stato. Mi sono piaciuti tantissimo, peccato com'è finita ma il Real Madrid è una squadra che può segnare in mille maniere: sempre difficile affrontarli".