Sorrentino: "Essere scartato dalla Juventus è stata la mia fortuna"

Stefano Sorrentino è cresciuto nelle giovanili della Juventus, prima di debuttare in Serie A col Torino. Il portiere del Chievo Verona ha svelato un particolare legato alla sua esperienza a Torino, sponda Juve: "I bianconeri mi scartarono a 18 anni, ma fu la mia fortuna. Mi prospettarono la Saviglianese, in Eccellenza, provincia di Cuneo. Giocavo in Primavera, studiavo da geometra. Sei giovane, ti dicono così e magari ti auto-convinci che sia vero. Avevo pensato di smettere e continuare con gli studi. Poi dall’oggi al domani mi chiamò Gigi Gabetto, capo del vivaio del Torino. La Juventus mi lasciò libero. E col Toro avrei poi esordito in A. La morale? Che a volte una bocciatura può essere una fortuna. Restando alla Juventus, magari, mi sarei perso. Quel no, visto da qui, è stato la svolta della mia carriera".