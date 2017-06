Sorrentino, appello all'Inter: "Mi aiutate a prendere 3 biglietti?"

Ciao @inter come faccio a prendere tre biglietti per la mia famiglia? Sono in ritiro. Mi date una mano? Vorrei fare una sorpresa. Grazie! — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 14 gennaio 2017

Curioso scambio di tweet tra Stefano Sorrentino e l'Inter. Il numero uno del Chievo, che questa sera a San Siro proverà a fermare la corsa della squadra di Pioli, ha usato i social per chiedere al club nerazzurro di “collaborare” in vista di una sorpresa che il portiere classe '79 vorrebbe fare alla sua famiglia. “Ciao Inter, come faccio a prendere tre biglietti per la mia famiglia? Sono in ritiro. Mi date una mano? Vorrei fare una sorpresa. Grazie!”, il messaggio di Sorrentino, cui è seguita la pronta risposta del club meneghino: “I biglietti sono ancora in vendita qui, ma visto il bel pensiero proviamo ad aiutarti noi“.