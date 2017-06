L'ex tennista Robin Soderling, due volte finalista al Roland Garros, ha confrontato su Twitter il suo marchio (RS Tennis) creato nel 2013 e quello della Juventus, presentato lunedì sera. Non c'è che dire, le somiglianze sono davvero tante...

Juventus new logo (to the right)#rstennis pic.twitter.com/GnWWsj6f1T