Skriniar: "Voglio giocare la Champions, spero con l'Inter"

Milan Skriniar è una delle certezze dell'Inter che si appresta ad affrontare la Juventus domani sera: "Mi aspetto i bianconeri incavolati e cattivi, ma vale anche per noi: lo stadio ci darà una mano a vincere. La crisi che abbiamo superato ci ha resi più forti, loro hanno grandi attaccanti e centrocampisti ma nelle ultime nove partite abbiamo preso solo due gol" le parole a Repubblica.



Il difensore parla del suo ruolo: "Mi piace intuire cosa farà l'attaccante, rubargli palla e ripartire: a Napoli, contro Insigne, mi è riuscito spesso ed è una soddisfazione. Gli attaccanti che attaccano la profondità ma danno una mano in ripiegamento, vedi Belotti o Simeone, sono sempre difficili da affrontare mnetre chi corre meno, come Higuain e Dzeko, sono letali in area di rigore". Lo slovacco non concorda con il suo compagno di reparto Miranda: "In serie A il più forte è Koulibaly, in Europa Sergio Ramos".



Skriniar è uno degli intoccabili di Spalletti, sempre presente: "La fatica la sento, ma l'importante è il recupero, conosco il mio corpo. Poi vivo un sogno. Credetemi, mai avrei pensato di trovarmi qui, all'Inter". Anche se preferisce non sbilanciarsi: "Ora voglio essere perfetto per l'Inter e portarla in Champions League. In futuro non so cosa accadrà, voglio giocare ed alzare quella coppa e spero proprio di farlo in maglia nerazzurra".