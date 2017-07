Skriniar: "Inter, mai avuto dubbi: la valutazione colpa della Samp"

Milan Skriniar, primo colpo di mercato della sessione estiva dell'Inter, si presenta ai tifosi nerazzurri: "Non mi aspettavo di essere qui, soltanto un anno fa giocavo in Slovacchia e ora sono nell'Inter. E' davvero incredibile per me - ha esordito il difensore classe 1995 - Quando il mio procuratore mi ha detto che l'Inter era interessata a me non ho avuto dubbi, ho detto subito di sì perchè questo è grande club".

"La mia valutazione? Non so cosa dire, la Sampdoria ha voluto tutti quei soldi ma io non c'entro niente (ride, ndr) - poi si fa serio - posso dire solo che sono contento di essere qui e allenarmi con grandi giocatori. Sono venuto qui per giocare, vediamo. Io darò il massimo e cercherò di fare il meglio che posso".

Skriniar sta lavorando con Spalletti solo da pochi giorni, ma ha già le idee chiare: "Con lui è tutto molto veloce, abbiamo cominciato ad allenare la difesa. Ho fatto le stesse cose anche con Giampaolo alla Samp, il mister mi ha aiutato tanto per la mia crescita. Voglio ringraziare lui e tutta la Samp, è grazie a loro se sono qui".