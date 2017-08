Siviglia-Roma 2-1, Dzeko non basta, Di Francesco sconfitto

La Roma perde 2-1 a Siviglia nel Trofeo "Antonio Puerta" e dà qualche motivo di preoccupazione a Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha schierato la formazione che si avvicina di più a quella titolare della prossima stagione, schierando Defrel a destra nel tridente d'attacco e preferendo Moreno a Fazio come centrale di difesa. Ne ha ricavato una prestazione ordinata, ma senza grandi squilli, sebbene la Roma non sia stata particolarmente fortunata colpendo un palo con Defrel sullo 0-0.



Proprio l'ex attaccante del Sassuolo era tra i giocatori maggiormente sotto osservazione perché andava valutata la possibile coesistenza con Dzeko in attesa dell'arrivo di un rinforzo nel ruolo di esterno destro: nel primo tempo i due hanno dialogato pochissimo anche perché la Roma ha di fatto lasciato a lungo l'iniziativa agli avversari, mentre nella ripresa il legno di Defrel è nato da un'iniziativa di Perotti. L'impressione è che il modulo penalizzi anche Nainggolan, che riportato a centrocampo fa più fatica a rendersi pericoloso con le sua incursioni.



I gol sono arrivati nel finale, nati entrambi sulla fascia destra della Roma: anche qui un interrogativo si pone. Spalletti era passato alla difesa a 3 anche per favorire Bruno Peres, l'ex granata è "debole" in entrambe le circostanze su Nolito, prima consentendogli l'assist a Escudero, sul quale De Rossi non chiude, poi il tiro che porta al 2-0. Dzeko rende la sconfitta meno pesante accorciando le distanze dopo aver chiesto invano un rigore: lui c'è sempre.