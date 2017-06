Siviglia, l'addio di Monchi: "Non ho firmato per la Roma, ci sono anche altri club"

"No, no. Non ho firmato con nessuno. Non ho firmato per 3 anni con la Roma. È vero che la Roma sia interessata, ma non è l'unico club. Sono stato a Londra per un contatto conoscitivo, dove mi hanno proposto il progetto". Con queste parole l'ormai ex direttore sportivo del Siviglia Monchi ha rivelato nella conferenza stampa di addio al club andaluso che con i giallorossi non c'è ancora nulla di ufficiale e per così dire lanciato un allarme sulla presenza di altre società oltre ai capitolini.



Monchi ha spiegato poi i motivi della sua decisione di lasciare la società spagnola: "Dopo 29 anni c'era la necessità di un cambio, succede a tutti. Hanno tentato di convincermi in tutti i modi, ma era una ragione personale. Tornare nel futuro? Non so cosa accadrà nel futuro".



La conferma è arrivata dal presidente Josè Castro: "È stato impossibile continuare, nonostante gli avessimo fatto un'offerta fuori dal mercato del Siviglia per convincerlo a rimanere. Erachiara la volontà di andare via. Il Siviglia è casa sua, avrà sempre la porta aperta. Monchi ha vinto molto qui e generato molto denaro al Siviglia, quindi non pagherà alcuna clausola".