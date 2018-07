Sion-Inter, Nainggolan costretto a uscire per un affaticamento

Radja Nainggolan sostituito precauzionalmente al 24’ del primo tempo della gara contro il Sion per un lieve affaticamento del quadricipite della coscia sinistra — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) July 18, 2018

L'allarme è subito rientrato in casa Inter. Nel corso dell'amichevole contro il Sion Radja Nainngolan è stato costretto a lasciare il campo al 24' del primo tempo per infortunio. Non si tratta di nulla di grave: Luciano Spalletti ha richiamato precauzionalmente in panchina il centrocampista belga che ha riportato un lieve affaticamento al quadricipite della coscia sinistra come riportato dal nostro Marco Barzaghi. All'ex Roma, sostituito da Xian Emmers, è stato applicato del ghiaccio (foto fcinter1908.it).