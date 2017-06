Sino Europe Sports: "Vogliamo riportare il Milan al top"

Sino Europe Sports torna a ribadire la propria volontà di rilevare il Milan, come riporta il portale cinese TBL明讯: "Ufficializzeremo l'acquisto del Milan il prossimo anno, con una conferenza stampa (presumibilmente a marzo insieme ai vertici di Fininvest e dell'Ac Milan) dove annunceremo le strategie future, commerciali e sportive, per portare il Milan ai livelli dei top club mondiali con una particolare attenzione al settore giovanile".



A proposito dei giovani, il fondo cinese si sbilancia: "Abbiamo pagato il premio da 1,5 milioni per vittoria della Supercoppa e siamo molto felici di vedere molti giovani in prima squadra. Il prossimo anno intendiamo investire 300 milioni nel settore giovanile creando una Youth Accademy Milan anche in Cina dove allenare i giovani calciatori cinesi".