Simone Inzaghi sfida il Milan: "Pippo? Non era colpa sua"

"Non vinciamo in casa del Milan da 27 anni: è ora di sfatare il tabù". E' molto carico Simone Inzaghi in vista dell'anticipo di martedì sera di San Siro contro i rossoneri: "Servirà una grande gara. Mi aspetto una partita intensa, difficile, che dovremo interpretare nel migliore dei modi, con furore agonistico. Bisogna partire forte vincendo i duelli individuali" ha detto.

Per la seconda partita consecutiva, però, la Lazio dovrà rinunciare a Biglia (problemi a un polpaccio): "Stamattina ha provato - ha detto Inzaghi - ma non può recuperare per Milano. Il suo problema è coinciso con le tre partite settimanali. Purtroppo è sempre difficile rinunciare a Biglia, ma possono capitare questi infortuni". Il tecnico biancoceleste non fa drammi ed esalta il gruppo: "I ragazzi li conoscevo, accettano le mie scelte e c’è un ottimo rapporto fra di noi. Chi non ha giocato col Pescara si è allenato a mille domenica mattina. Questo mi fa piacere e mi mette dei dubbi in testa. Domani deciderò chi schierare.

Dopo gli elogi per Felipe Anderson ("Sta lavorando benissimo"), Keita ("Sta crescendo"), Cataldi e Djordjevic ("Mi hanno sorpreso") e la conferma che De Vrij sarà in campo a San Siro, c'è spazio anche per una piccola polemica: "Probabilmente era più giusto far giocare anche Samp-Milan di sabato, ma il calendario c’è per tutti".

Infine una battuta anche sul passato in panchina al Milan del fratello Pippo: "Mio fratello in rossonero ha fatto la storia da calciatore, avrebbe voluto farla anche da allenatore. Il Milan ha cambiato 5-6 mister, la colpa non credo fosse dei tecnici".



I CONVOCATI

Portieri: Marchetti, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Cataldi, Felipe Anderson, Leitner, Lulic, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Djordjevic, Immobile, Keita, Lombardi.