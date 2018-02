Simeone: "Fiorentina-Juve come la battaglia di Waterloo"

Giovanni Simeone non si è ancora inserito alla perfezione nella Fiorentina e nei meccanismi di Pioli, per l'attaccante argentino finora ha segnato otto gol in 26 partite tra campionato e coppa Italia ("Non sono soddisfatto della mia stagione, ho sbagliato diversi gol ma questo può servirmi per crescere, sono giovane") ma aspetta la sfida contro la Juventus per rilanciarsi.



Anche perché i colori bianconeri gli evocano bei ricordi: "La doppietta realizzata l'anno scorso alla Juve con la maglia del Genoa è un grande ricordo, quello è stato il giorno più bello della mia vita: lo dissi allora e lo ripeto ora" le parole a Tuttosport.



Il Cholito riconosce la grandezza di Buffon volendo affrontarlo da avversario: "Mi dà una carica pazzesca, segnargli di nuovo sarebbe una gioia indescrivibile". Quella di venerdì sarà una sfida epica, a sentire il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid: "La paragonerei a un quadro che raffigura la battaglia di Waterloo".



Simeone crede nel futuro viola: "Fin dal nostro primo incontro il direttore Corvino fu chiaro: questa Fiorentina può solo crescere e tornare ai livelli di qualche anno fa quando era stabilmente in Europa. Io lavoro per diventare come Suarez".