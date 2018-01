Silvio Berlusconi: "Modulo sbagliato, non guardo più il Milan"

Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan: "Io non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente più premiato della storia. Non hanno seguito i miei consigli e fatto una certa campagna acquisti".



L'ex presidente rossonero, ospite di La7, torna sulla cessione della società a Li Yonghong: "L'acquirente cinese con noi ha sempre mantenuto la parola, avevano promesso un mercato da 250 milioni. A noi sembrava la figura giusta per riportare il Milan ai livelli in cui l'avevo portato io".



Infine, un commento sulla Juventus che da anni domina la serie A: "Riesce ad essere in testa, ma finora non ha vinto la Champions".