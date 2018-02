Silvio Berlusconi: "La cessione del Milan è stata assolutamente regolare"

Silvio Berlusconi interviene nuovamente sulla cessione del Milan in seguito all'inchiesta del Corriere della Sera sull'attuale presidente rossonero Li Yonghong (il quale ha replicato) e alle parole di preoccupazione del commissario Figc Fabbricini. "Abbiamo avuto banche internazionali, sponsor internazionali, professionisti internazionali che ci hanno confermato che l'operazione era sicura. Abbiamo riparlato con queste persone, ci hanno dato certezza dell'assoluta nettezza di questa operazione" evidenzia l'ex numero uno milanista a Corriere Live.



Che ha quindi escluso di tornare alla guida del club di via Aldo Rossi: "Non ricomprerò mai il Milan perché dopo l'arrivo dei soldi del petrolio ci vogliono troppi soldi per mantenere una squadra a livello internazionale che una famiglia da sola non può sostenere. E' vero che le prime due squadre del campionato, Napoli e Juve hanno una proprietà italiana: si giocano lo scudetto, però perdono in Europa e nel mondo".