Silvio Berlusconi: "Gattuso, per vincere servono due punte"

"Voglio molto bene a Rino Gattuso, ha dentro quella volontà di affermazione, di scendere in campo per giocare bene e per vincere convincendo, che era poi la missione che gli avevo dato di far entrare nel cuore e nella mente dei ragazzi del Milan. Porta avanti benissimo quello che è stato un fondamentale per le affermazioni che il Milan ha avuto in tutti gli anni della mia presidenza". Anche Silvio Berlusconi, in un'intervista a Rtl 102.5, loda l'operato del tecnico rossonero che continua a inanellare risultati positivi.



L'ex numero del club di via Aldo Rossi ha però un cruccio riguardo alla disposizione tattica: "Ho un dissenso con lui sul modulo di gioco e non sono riuscito a convincerlo che il Milan per vincere non deve giocare con una punta sola ma con due punte e dietro una mezzala alla Kakà. Abbiamo in casa punte, anche perché, come si vede, i giovani che provengono dal vivaio funzionano bene e abbiamo una seconda punta straordinaria ed eccezionale che si chiama Suso".



Berlusconi si sofferma sullo spagnolo e sul contributo che potrebbe dare se venisse schierato alle spalle degli attaccanti: "Quando gli indirizzano il pallone è capace di scartare uno, due, tre avversari, ma se viene relegato ad ala come adesso, dopo che ha scartato gli avversari, si trova lontano dall’area e non può mettere in pratica il suo tiro fulminante che da dentro l’area potrebbe portare al Milan tante affermazioni e tanti gol".