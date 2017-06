Silvio Berlusconi compie 80 anni. Il Milan celebra il presidente più vincente

Ha acquistato il Milan sull'orlo del fallimento e lo ha trascinato sulla vetta del mondo. Silvio Berlusconi compie 80 anni. Alla guida dei rossoneri dal 1986, da presidente ha conquistato 28 trofei: 8 scudetti, 5 Champions League, 3 coppe intercontinentali/mondiale per club, 5 supercoppe europee, 6 supercoppe italiane e 1 coppa Italia. Tantissimi i campioni che Berlusconi con i fidati Adriano Galliani e Ariedo Braida: ha portato a Milanello e San Siro: Donadoni, Ancelotti, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Massaro, Papin, Savicevic, Lentini, Boban, Desailly, Baggio, Weah, Leonardo, Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa, Pirlo, Seedorf, Rivaldo, Nesta, Ronaldinho, Ibrahimovic, Thiago Silva, Balotelli e molti altri ancora.



Due sono stati i grandi capitani del lungo corso berlusconiano: Franco Baresi e Paolo Maldini. Tre gli allenatori più vincenti, quelli che hanno aperto cicli memorabili: Arrigo Sacchi (il Milan degli immortali), Fabio Capello (il Milan degli invincibili) e Carlo Ancelotti (il Milan dei meravigliosi). Ma hanno vinto uno scudetto anche Alberto Zaccheroni e Massimiliano Allegri. Vincere convincendo e divertendo: il motto dello spettacolo e del 'bel giuoco' è sempre stato al centro del progetto tecnico dei rossoneri, davanti a ogni cosa. Prima dell'avvento di Sacchi era impensabile che una formazione italiana dettasse legge in casa del Real Madrid, al Santiago Bernabeu, in un tempio sacro.



Berlusconi ha reso grande il Milan rendendolo una società (azienda) modello ed efficiente, e rivoluzionato il mondo del calcio. Sua di fatto l'idea di un campionato europeo tra le big, l'attuale Champions League, e dell'allargamento delle rose con la nascita del turnover. Sua la creazione di un forte legame tra la televisione e il pallone, oggi diffuso in tutto il pianeta, la cura per i dettagli, il marketing e la comunicazione. Basti pensare alla presentazione della squadra nel 1986: lo sbarco all'Arena, i giocatori che scendono dagli elicotteri, accompagnati dal sottofondo musicale della Cavalcata delle Valchirie di Wagner, presente nel film Apocalypse Now. Un film indimenticabile, come i 30 anni di Berlusconi alla presidenza del Milan e nel calcio.