Shevchenko sogna: "Allenatore del Milan? Ce l'ho nel cuore..."

"Il Milan ai milanisti" ha sempre amato ripetere Berlusconi e allora l'ipotesi di vedere un giorno Andriy Shevchenko sulla panchina dei rossoneri potrebbe essere qualcosa in più di una semplice suggestione. “Adesso sono concentrato solo sull’Ucraina, in futuro vedremo. Di certo il Milan resterà sempre nel mio cuore”, ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport Sheva, che con i rossoneri ha vinto tutto e ora sta dirigendo la nazionale del suo paese con Tassotti come vice.

Una coppia che un giorno potrebbe sedersi sulla panchina milanista, ma senza fretta perchè "Montella è stato un grande centravanti ed ora un grande allenatore oltre che un grande uomo - ha detto Sheva - Secondo me sta facendo qualcosa di eccezionale perché ha costruito un gruppo unito e gli ha dato un bel gioco. Con lui il Milan è tornato su ottimi livelli anche se gli manca ancora qualcosa per vincere”.

Da attaccante ad attaccante, un giudizio su Bacca, che non sta vivendo un momento felice: “Durante una stagione i centravanti hanno alti e bassi. Non esiste un attaccante che segna sempre, anche perché il suo rendimento dipende spesso dal gioco che la squadra esprime. Bacca forse si trovava meglio nel Milan che ad inizio stagione era più votato al contropiede, ma il suo valore non è in discussione: vedrete che chiuderà bene il campionato”.

A proposito di campionato l'ex attaccante non ha dubbi, vincerà ancora la Juve: "Il Napoli gioca meglio, ma vinceranno di sicuro i bianconeri, perché hanno la squadra più forte e un allenatore intelligente come Allegri. Anche adesso che la Champions entrerà nel vivo, vedrete che il loro rendimento in campionato non avrà flessioni".

Infine un pensiero per il suo mentore Ancelotti: "Un grande allenatore, un punto di riferimento per chi fa questo lavoro. Vincerà pure con il Bayern Monaco anche se qualcuno lo critica. Può vincere la Champions con la terza squadra diversa? Ci sono 6-7 club che hanno chances di riuscirci, compresa la Juventus che rispetto allo scorso anno è cresciuta sia come qualità sia come profondità della rosa. Quando hai alternative di spessore puoi utilizzare il turnover con meno preoccupazioni e tenere il livello delle prestazioni alto".