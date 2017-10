Shevchenko: "Milan, i fuoriclasse veri arriveranno dopo"

L'ha criticato quest'estate, ora ammorbidisce un po' i toni, ma Andriy Shevchenko continua a esprimere il suo parere sull'operato del Milan senza troppo giri di parole. Ecco il suo pensiero espresso alla Gazzetta dello Sport



"Le difficoltà del Milan mi danno ragione? Vorrei chiarire. Ho semplicemente detto cosa avrei fatto personalmente in fase di mercato, ovvero inserire al massimo 3-4 titolari nuovi, di grande valore. Sono già tanti per come la penso io. La strada scelta dalla nuova dirigenza è legittima, ma secondo me presuppone un programma a lunga scadenza, e quindi serve pazienza da parte di tutti: si riparte da zero, per ora è stato comprato il futuro"



"I fuoriclasse veri arriveranno probabilmente fra uno-due anni se il Milan avrà nel frattempo riguadagnato il posto che merita nel calcio che conta. È giusto alzare al massimo l’asticella anche nelle dichiarazioni, il Milan deve porsi sempre l’obiettivo massimo, poi però c’è la realtà del campo e cambiare 10-15 giocatori in un colpo solo non è uno scherzo, occorre tempo per trovare gli equilibri. Il derby di sicuro è gia di fatto un primo dentro o fuori per il Milan".