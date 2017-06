Shevchenko compie 40 anni: con i suoi gol ha fatto gioire il Milan

Giornata speciale in casa Milan. Oltre a Silvio Berlusconi, compie infatti gli anni, 40, un grande ex rossonero, Andrij Shevhchenko. L'attaccante ucraino ha giocato dal 1999 al 2006 e dal 2008 al 2009 con la maglia del Milan realizzando complessivamente 175 gol. E' il secondo migliore marcatore nella storia del club alle spalle di Nordahl.



Shevchenko con la società di via Aldo Rossi ha vinto 1 Champions League, 1 coppa Italia, 1 supercoppa europea, 1 scudetto e 1 supercoppa italiana. Memorabile il suo sguardo prima di tirare il rigore decisivo, quello della vittoria della coppa dalle grandi orecchie, nella finale di Manchester contro la Juventus. Nel cuore dei tifosi del Milan resta probabilmente questo il ricordo più dolce legato all'avventura in rossonero di Sheva, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004. Un'avventura condita da altre splendide giocate di un calciatore completo, una delle migliori punte dell'ultimo ventennio, che ha regalato spettacolo a San Siro e in tutti i campi d'Europa.