Serie B, Spal più vicina alla A, il Verona stacca il Frosinone

Adesso la Serie A è davvero a un passo: quando mancano 5 giornate al termine del campionato di Serie B, la Spal ha 8 punti di vantaggio sulla terza, il Frosinone. Teoricamente potrebbe festeggiare l'aritmetico salto di categoria già tra due settimane. Il sabato pomeriggio regala un sogno all'intera città di Ferrara: gli estensi sbancano Latina 2-1 in dieci contro undici. Una piccola impresa, sebbene la grande differenza di valori in campo visto che si affrontavano la prima contro l'ultima in classifica: botta e risposta immediato tra il 12' e il 14' con Bonifazi che replica a Corvia, poi lo stesso Bonifazi si fa espellere al 58' rimediando due ammonizioni nel giro di 8 minuti, ma al 69' Antenucci firma il sorpasso decisivo.



Contemporaneamente, il Frosinone già reduce da tre pari di fila, si conferma in un momento difficile e crolla sul campo della Ternana: finisce 2-0 con la doppietta di Palombi e tra un gol e l'altro Avenatti si concede il lusso di sbagliare un rigore. L'impresa del giorno, però, la fa il Verona, che vince 2-0 a Bari: gol di Pazzini e Zuculini, col raddoppio che arriva con i veneti in dieci per l'espulsione di Ferrari in apertura di ripresa. L'Hellas si porta così a +3 sul Frosinone: potrebbe essere l'allungo decisivo.



Grandi emozioni anche nelle altre partite della 37ª giornata: nella zona playoff il Cittadella travolge 4-1 il Carpi (che chiude in 9) e lo stacca in classifica, stessa storia nel derby ligure tra Spezia ed Entella con il successo (2-0) dei padroni di casa. In coda, il Pisa di Gattuso viene beffato all'ultimo secondo dal Trapani (gol di Citro al 92'). Pari in Ascoli-Brescia (0-0), Avellino-Cesena (1-1) e Pro Vercelli-Salernitana (0-0).