Serie A, vittorie salvezza per Udinese e Genoa

La cura Ballardini funziona eccome. Da quando il tecnico è tornato al Genoa i rossoblu hanno conquistato 7 punti in tre partite e i 3 conquistati sul campo del Verona valgono praticamente doppio. Con l'1-0 firmato Pandev (tantissimi i dubbi sulla regolarità del gol) del Bentegodi, i rossoblu salgono a quota 13 in classifica e si mettono dietro cinque squadre, tra cui anche il Verona fermo a 9.

Verona-Genoa 0-1 (tabellino e cronaca)

Pecchia deve fare i conti con l'emergenza difensiva, Herteaux e Caceres sono fuori, i centrali sono Ferrari e Caracciolo, mentre davanti, assente Pazzini, Cerci agisce da punta supportato da Bessa. Ballardini risponde con Pandev unica punta e Taarabt alle sue spalle, con Spolli a guidare la difesa e un centrocampo molto folto con Veloso in regia.

Partita che è già uno snodo per la salvezza, le due squadre lo sanno bene e stanno attente a non scoprirsi. Ne scaturisce un primo tempo bruttino, in cui i padroni di casa fanno qualcosa in più sotto l'aspetto del controllo del gioco e della voglia di colpire, ma vanno negli spogliatoi in svantaggio per 1-0 puniti dal gol nel finale di Pandev e...dal Var. Come confermato nell'intervallo anche dall'ex arbitro Bergonzi, infatti, la posizione di partenza di Taarabt sul nascere dell'azione sembra di essere di fuorigioco, ma l'addetto al Var, Valeri, non se ne avvede. Per il macedone è il primo gol in questo campionato, l'ultimo risaliva al 7 maggio scorso contro l'Inter.

La ripresa comincia con Kean al posto dell'acciaccato Zuculini e col Verona che spinge alla ricerca del pari, ma dopo una bella conclusione di Cerci che Perin vola a mettere in angolo, l'occasione migliore è per Rigoni, che solo davanti a Nicolas mette a lato. Pochi minuti dopo gol giustamente annullato ai veneti per un tocco con il braccio di Cerci, Ballardini capisce che è il momento di cambiare qualcosa e inserisce Lapadula e Omeonga per Pandev e Rigoni. Pecchia dalla panchina pesca Lee e passa a un modulo più offensivo, nel finale il Verona schiaccia a lungo gli ospiti nella loro metà campo, ma non riesce a trovare la rete del pareggio e al triplice fischio sui gialloblu piovono i fischi.