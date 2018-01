Serie A: vincono Napoli, Lazio e Milan

Nessun pareggio nelle sfide delle 15 della ventesima giornata di serie A : successi per le big, sorridono anche Genoa e Benevento. Il Napoli supera il Verona con Koulibaly-Callejon e tiene a distanza la Juventus, super-Immobile nel 5-2 della Lazio sul campo della Spal mentre Bonucci regala tre punti al Milan contro il Crotone. Bene anche il Genoa con Galabinov-gol, il Benevento rimonta la Sampdoria e spera ancora in una miracolosa salvezza.

SPAL-LAZIO 2-5

I biancocelesti impostano la vittoria già nel primo tempo, grandi protagonisti Immobile e Antenucci. Il bomber laziale segna una tripletta di sinistro, destro e di testa tra il 19' e il 40' superando Icardi nella classifica cannonieri, ma anche Antenucci fa la sua figura con una doppietta (primo gol su rigore assegnato dal VAR per fallo di Bastos su Grassi) che quantomeno tiene in corsa la Spal. Al duplice fischio siamo 4-2 perché bisogna aggiungere la perla di Luis Alberto che al 5' aveva sbloccato il match: controllo di destro, gioco di suola che mette a terra due difensori e conclusione a battere Gomis. In apertura di ripresa Immobile ha anche il tempo di aggiornare lo score da tris a poker segnando la 20.ma rete in campionato, al 64' miracolo di Strakosha che salva sulla linea il tentativo di Felipe.