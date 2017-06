Serie A, vince solo la Juve. Roma e Milan ko, pari Fiorentina

La Juventus si gode la vittoria esterna contro il Sassuolo, un 2-0 comodo che consente ai bianconeri di allungare in classifica sulla Roma, battuta 3-2 dalla Sampdoria a Genova. Stop anche per il Milan, che perde 2-1 a Udine, la Fiorentina non ne approfitta pareggiando 3-3 contro il in una partita da luna park. Poker del Crotone, il 4-1 contro l'Empoli accorcia un po' le distanze dalla zona salvezza che rimane comunque complicata, 1-1 tra Cagliari e Bologna.



Risultati, tabellini, cronache e classifica



La capolista chiude la pratica Sassuolo dopo neanche mezz'ora: apre Higuain al nono dopo una combinazione da manuale tra Alex Sandro e Mandzukic poi è lo stesso Pipita a recuperare il pallone che, al 25', trasforma in assist per Khedira, bravo a siglare il 2-0 dopo il velo di Dybala. Funziona il modulo tutto-avanti di Allegri grazie al sacrificio dei giocatori offensivi, in particolare l'ennesima partita-monstre di Mandzukic e l'unico neo di giornata è la mancata stretta di mano di Dybala al tecnico juventino al momento del cambio. I neroverdi si fanno vedere solo nella ripresa con la doppia occasione Politano-Matri fermata alla grande da Buffon.



Tre punti fondamentali anche per lo stop della Roma, in una partita ricca di emozioni e gol. Giallorossi avanti dopo cinque minuti per il tap-in di Bruno Peres ma Praet buca la difesa romanista dopo 344 minuti per il momentaneo pari. La Roma riparte a testa bassa ma ritrova il vantaggio solo al 66' quando Dzeko anticipa Skriniar e raggiunge Icardi in vetta alla classifica cannonieri con Icardi e Higuain. Ma Giampaolo osa con le tre punte e il trio Quagliarella-Muriel-Schick compie la rimontona: prima c'è il 2-2 del ceco, poi il colombiano su punizione -contestata - beffa Szczesny anche grazie a una deviazione della barriera.



Sconfitto pure il Milan, che lascia Udine senza punti ma con l'espulsione di Montella e gli infortuni di Bonaventura e De Sciglio che paiono seri. Rossoneri avanti dopo nove minuti con la combo Suso-Bonaventura: lo spagnolo crossa tagliato, Faraoni buca l'intervento e l'azzurro segna anticipando l'uscita di Karnezis. Alla mezz'ora pari di Thereau su assist di Halfredsson, al 73' ripartenza di Jankto per De Paul che buca Donnarumma ma tutto nasce da un fallo dell'argentino su De Sciglio (poi uscito) non sanzionato da Banti. Non ne approfitta la Fiorentina due volte avanti con Ilicic e Chesa ma raggiunta da Simeone e Hiljemark (entrambi su assist di Taarabt), Kalinic segna il 3-2 ma ancora Simeone su rigore (fallo di mano sulla linea di Bernardeschi, espulso) chiude il match sul definitivo 3-3.



Il Crotone dimostra di non aver ancora rinunciato alle speranze di salvezza, che rimangono comunque molto difficili, ma ritrova morale con il poker all'Empoli. Il grande protagonista è Falcinelli, autore di una tripletta (uno su rigore), rintuzzata dalla rete di Stoian e di quella, inutile, empolese di Mchedlidze. Il Bologna sogna di tornare da Cagliari con i tre punti ma i sardi, trafitti da Destro, al 92' ringraziano Borriello (e le espulsioni di Viviani e Frafth) e agguantano un meritatissimo pari.