Serie A, via libera allo sponsor sulla manica sinistra

La Figc ha dato via libera alla richiesta della Lega Serie A: prossimamente i club potranno apporre uno sponsor anche sulla manica sinistra (quella destra è g già occupata dalla patch delle serie A) delle maglie da gioco.



Come da comunicato ufficiale, le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A potranno utilizzare:

-nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cm2, inserendo all’interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cm2

-sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm2

-sulla manica sinistra della maglia uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm2.



Ogni divisa potrà quindi avere sino a cinque pubblicità: con questa decisione il calcio italiano segue gli esempi di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 aumentando i ricavi potenziali dei club.