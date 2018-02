Serie A, Verona-Roma 0-1, Under gol, Di Francesco sorride

Un mese e mezzo di attesa e oltre 90 minuti col fiato sospeso: alla fine la Roma ritrova la vittoria che era mancata nelle ultime 6 partite e batte 1-0 il Verona al Bentegodi, portandosi a -1 dall'Inter e dal quarto posto che vale la Champions.



È una fucilata ad aprire e, col senno di poi, a chiudere la partita: Under la spara diretta in porta dopo 44 secondi con un sinistro terrificante rasoterra che sorprende Nicolas e forse anche i suoi detrattori. Avevano chiesto di lui a Di Francesco alla vigilia e il tecnico si era un po' stizzito ascoltando i numeri negativi del turco: "È in crescita, giocherà". Aveva ragione, evidentemente.



Il gol del giovane turco, il primo in tutta la sua stagione, indirizza la partita, ma l'impressione è che l'allenatore giallorosso indovini più che altro la mossa Nainggolan, molto più spallettiano rispetto alle ultime esibizioni, sia come ruolo che come performance. Riportato in posizione più avanzata, il belga torna trascinatore come ai bei tempi, la palla passa sempre dalle sue parti e il gioco scorre fluido, coinvolgendo anche Dzeko, che però non è preciso in 2-3 occasioni e al 37', a tu per tu con Nicolas, spreca la possibilità del raddoppio.



Il Verona è completamente in bambola nel primo tempo: il 4-4-2 proposto da Pecchia è un po' troppo scolastico, con i giocatori che non producono mai strappi, Romulo troppo preoccupato di difensre e il nuovo acquisto Aarons fuori partita. L'unico attivo è Matos, che al 14' effettua il primo tiro in porta dell'Hellas e intorno alla mezzora sfiora il palo con una bella conclusione. Dietro, invece, l'Hellas balla ed è in costante affanno sul rapido giro-palla dei rivali.



L'episodio che potrebbe girare la partita arriva al 7' della ripresa: con Pecchia già allontanato dall'arbitro per proteste, Pellegrini commette un brutto fallo da dietro su Matos e viene espulso. Di sicuro il Verona smette di soffrire in fase difensiva, anche se Dzeko ha un altro paio di occasioni, ma in undici contro dieci fa fatica a creare e a poco servono anche gli ingressi di Calvano e Lee. Guardando lo sterile Petkovic e ripensando al gol di Pazzini al Real Madrid, viene da pensare a un errore di valutazione probabilmente grave in chiave salvezza: buon per la Roma che ritrova il sorriso e i tre punti.