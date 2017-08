Serie A, Verona-Napoli 1-3, Sarri parte bene anche in Italia

La Juve chiama, il Napoli risponde. A modo suo, con i soliti pregi e i soliti difetti. A Verona finisce 3-1 per gli azzurri che cominciano vincendo anche in Italia, come hanno fatto in Europa: finisce, soprattutto, con un Sarri furioso, non tanto per il rigore che riapre la partita nel finale, ma per gli errori immediatamente successivi che rischiavano di comprometterla. E chiaramente sarebbe stato un delitto visto il lungo dominio dei partenopei.



A dire il vero Pecchia ha avuto il merito di imbrigliare a lungo la manovra del Napoli scegliendo un 4-3-3 difensivo, con Romulo a centrocampo, Pazzini in panchina, Cerci e Verde a sacrificarsi sulle fasce e la mezzala Bessa a fare il Mertens dell'Hellas. Dall'altro lato il vero Mertens non c'era, come tanti altri titolari. Sarri, infatti, cambia quasi mezza squadra mandando in panchina, rispetto al Nizza, anche Albiol, Jorginho e Allan, rilanciando Milik, Chiriches, Zielinski e Diawara.



Nella prima mezzora il Napoli non va oltre una conclusione di Insigne, poi ci pensa un avversario a sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un corner, la palla carambola sui piedi di Souprayen e termina in gol, con l'arbitro e il Var che non considerano irregolare i contatti tra Milik e Koulibaly col portiere Nicolas. A quel punto è solo Napoli: un assist meraviglioso di Insigne spiana la strada al raddoppio di Milik, nella ripresa entra Mertens e propizia il tris di Ghoulam.



Sembra tutto facile, ma gli azzurri, come capita spesso, si distraggono nel finale riaprendo la partita. Hysaj provoca un rigore atterrando Bessa e facendosi espellere: Pazzini trasforma. Poi ancora Pazzini e subito dopo Caceres sfiorano il secondo gol. Ecco perché Sarri si infuria. Ma la vittoria sarà un buon motivo per calmarlo.