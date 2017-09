Serie A, Verona multato, la Lazio rischia

Due squalifiche dopo la prima giornata di Serie A ed erano entrambe scontate, visto che i giocatori in questione erano stati espulsi in campo: il terzino destro del Napoli, Elseid Hysaj, salterà la sfida con l'Atalanta, mentre il difensore del Crotone, Federico Ceccherini, non potrà scendere in campo contro il Verona.



A fare notizia, tuttavia, sono altri due provvedimenti del giudice sportivo: uno è la multa di 30 mila euro al Verona per i cori contro Napoli e gli insulti a Insigne. Ecco il comunicato ufficiale: "La maggior parte dei suoi sostenitori (80% circa) sistemati nella tribuna superiore est - riconducibili alla tifoseria normalmente occupante la Curva sud, settore nell’occasione rimasto chiuso in esecuzione di precedente provvedimento del Giudice sportivo – ha intonato, all'8° ed al 23° del primo tempo, cori comportanti offesa, denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei sostenitori della società Napoli, e per avere, durante il corso dell'intera gara, ripetutamente rivolto cori beceri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".



Rischia una multa pesante (e magari la squalifica della Curva Nord) anche la Lazio. Il Giudice Sportivo ha rimandato gli atti alla Procura Federale, rilevando dalla stessa che "nel corso del primo tempo, dalla Curva Nord, occupata dai sostenitori della società Lazio, si sono levati ripetutamente cori insultanti nei confronti del portiere della squadra avversaria". Sotto accusa, in pratica, i cori contro Alfred Gomis, portiere di colore della Spal. Toccherà alla Procura capire "la dimensione concreta di tali cori in relazione agli effettivi occupanti il settore Curva Nord" - come si legge nel comunicato - "quante volte tali cori si siano effettivamente ripetuti" e "se i fischi provenienti dalla restante parte dei sostenitori della società Lazio debbano essere riferiti ai soli episodi verificatisi al 38° secondo del primo minuto di giuoco ed al nono minuto di gioco o a tutti gli episodi verificatisi durante il primo tempo dell'incontro".